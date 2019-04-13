لاعب وسط الأهلي يخضع لجراحة عاجلة في الركبة

يخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى عملية جراحية في غضروف الركبة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. وتعرض نيدفيد للإصابة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف متأثر بإصابة في الركبة. وأثبتت الأشعة التي أجرها نيدفيد إصابته بتمزق في غضروف الركبة، حيث سيخضع للعملية الجراحية تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالأهلي.

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