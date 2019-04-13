ريال مدريد: لن نخسر مبابي الجديد

أكدت صحيفة ماركا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرى في لاعب بنفيكا الشاب جواو فيليكس لاعب مشابه للفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

بيريز يشعر بالندم الكبير بسبب فقدان مبابي عندما كان في صفوف موناكو وأكد للمقربين منه أنه لن يفوت فرصة التعاقد مع جواو فيليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قيمة الشرط الجزائي بعقد “فيليكس” والتي تبلغ 120 مليون يورو، لا تعد كبيرة بالنسبة للنادي الملكي.

اللاعب الشاب شارك في 35 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، وتمكن من إحراز 15 هدفًا ، وقدم 7 تمريرات حاسمة.