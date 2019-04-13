قائمة الزمالك لحسنية أغادير.. عودة كهربا وغياب حازم واستبعاد رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه التي ستخوض مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربي في التاسعة من مساء يوم غد الأحد في إياب دور الـ 8 من بطولة الكونفيدرالية. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أكادير : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد Advertisements في خط الدفاع : عبد الله جمعه – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمد إبراهيم – محمد عنتر – ابراهيم حسن في خط الهجوم : خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد أحداد وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي. ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد حسن وعمر صلاح لأسباب فنية.

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