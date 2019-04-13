انت الان تتابع بالخطوات.. كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا 2019 مجانا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

منتخب مصر

بعد انطلاق قرعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، في سفح الأهرامات، وأسفرت عن وقوع مصر مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية في المجموعة الأولى، كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن كيفية مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، مجانًا عبر القنوات الأرضية المصرية، عن طريق تقنية البث الرقمي، وتقام النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

البث الرقمي هو نوع من أنواع البث الأرضي المتقدم، ويحتاج إلى جهاز استقبال لتقوية إشارته، لتصبح مماثلة تمامًا للبث الفضائي. وقال المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الانتهاء من تطوير محطات البث الرقمي الأرضي، وطرح رسيفرات لاستقبال البث سيكون قبل انطلاق كأس الأمم

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