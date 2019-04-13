جماهير الأهلي تستقبل صن داونز بعاصفة من الهتافات

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تحرير:أحمد سعيد ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

جماهير الاهلى

استقبلت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقى بعاصفة من الهتافات وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفور وصول الفريق الجنوب إفريقي إلى استاد برج العرب وقيامه بتفقد أرضية ملعب المباراة قامت الجماهير الحمراء بعاصفة من الهتافات في محاولة لتشتيت تركيزهم، وذلك بعد أن سقط الفريق الأحمر بخماسية في لقاء الذهاب.

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وقام طاقم حكام بقيادة الجامبي بكاري جاساما مباراة الأهلي أمام صن داونز بتفقد أرضية ملعب ستاد برج العرب وذلك فور وصوله مباشرة، للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالمباراة. المارد الأحمر سيخوض مواجهة اليوم باحثًا عما لم يحدث في تاريخ البطولات القارية كلها، حيث يحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف، والدخول في