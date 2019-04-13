عظماء إفريقيا.. إيتو مغني الراب وهداف «كان» التاريخي

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تقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «عظماء إفريقيا»، لإلقاء الضوء على نجوم القارة، الذين تألقوا بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق «كان» 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

قدمت الكرة الإفريقية على مر التاريخ نماذج كبيرة ساهمت في تطوير الساحرة المستديرة، هذه النماذج أتت على هيئة لاعبين لهم إسهامات كبيرة، في المقابل قدمت الكرة الأوروبية الملاعب والجماهير والتسويق، نظرًا لفقر القارة السمراء إلا أنها غنية بالمواهب التي غيرت تاريخ أندية كبيرة، ومن أبرز تلك المواهب هو الأسد الكاميروني صامويل إيتو، الذي توج بكأس الأمم الإفريقية مرتين (2000-2002)، كما أنه الهداف التاريخي لكأس الأمم برصيد 18 هدفًا، بعد أن أطاح بالإيفواري لوران بوكو صاحب الـ14 هدفًا، علاوة على أنه الهداف التاريخي للأسود برصيد 56 هدفًا.

كانت بداية صامويل إيتو الذي ولد في العاشر من مارس لعام 1981 في مدينة دولا الكاميرونية، مع كرة القدم صعبة بعد أن هاجر برفقة أخويه ديفيد وستيفن، ووصل إلى مدينة كاربوناترا في فرنسا، ولم يستطع إيتو الذهاب إلى المدرسة أو الالتحاق بمركز التدريب الخاص بنادي باريس سان جيرمان، بسبب المشكلات الإدارية، فعاد إلى

كانت بداية صامويل إيتو الذي ولد في العاشر من مارس لعام 1981 في مدينة دولا الكاميرونية، مع كرة القدم صعبة بعد أن هاجر برفقة أخويه ديفيد وستيفن، ووصل إلى مدينة كاربوناترا في فرنسا، ولم يستطع إيتو الذهاب إلى المدرسة أو الالتحاق بمركز التدريب الخاص بنادي باريس سان جيرمان، بسبب المشكلات الإدارية، فعاد إلى الكاميرون وانضم لأكاديمية كانجي للرياضة ومقرها في دوالا العاصمة الاقتصادية والميناء الرئيسي للكاميرون، حيث شوهد من قبل مدربي النادي، وبعد بضعة أشهر استدعي مرة أخرى إلى فرنسا للمشاركة في تجارب بناديي لوهافر وسانت إتيان، عن طريق أخيه الذي وجه دعوة له.

وفي عام 1996 استطاع ريال مدريد أن يخطف اللاعب ويوقع معه عقدًا وهو في سن الـ15 نظرًا لأنه سيكون لاعبا له ثقل في المستقبل وأراد الريال أن يكتسب اللاعب خبرة أكبر فتمت إعارته إلى ليجانيس أحد أندية الدرجة الثانية حتى يأخذ فرصته في اللعب وبالفعل لعب نحو 30 لقاء وسجل 4 أهداف في موسم وعاد اللاعب مرة أخرى إلى الريال ومنه إعارة مرة أخرى إلى نادي إسبانيول، ولكنه لم يشارك وعاد إلى الريال الذي أعاره لنادي ريال مايروكا الذي كان لديه في العقد إمكانية شراء اللاعب.

وبالفعل قام نادي ريال مايوركا بتفعيل بند شراء اللاعب وتم انتقاله، وتألق اللاعب خلال مباريات الدوري وأصبح إيتو خلال الأربع سنوات التي قضاها بين جدران ريال مايوركا الهداف التاريخي للفريق برصيد 67 هدفًا، وحقق مع الفريق كأس الملك 2002-2003.

وفي عام 2004 دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع اللاعب ووافق النادي على انتقاله للفريق الكتالوني بقيمة 27 مليون دولار، وكان برشلونة الفريق الذي أظهر قدرات إيتو الحقيقية فسجل خلال الموسم الأول 25 هدفًا في الدوري، وشارك في 199 مباراة سجل خلالها 130 هدفًا، وتوج بالدوري 3 مرات والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين، ودوري الأبطال مرتين.

وفي عام 2009 قرر برشلونة إدخال إيتو في صفقة تبادلية مع إبراهيموفيتش من الإنتر ميلان، ولعب نجم الكاميرون 102 مباراة وسجل خلالها 53 هدفًا، وتوج مع الفريق بالدوري مرة والكأس مرتين والسوبر الإيطالي مرة، ودوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

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وبعد التألق مع برشلونة وإنتر، انتقل إيتو إلى أنجي الروسي، ومنه انتقل إلى تشيلسي ثم إيفرتون ثم سامبدوريا الإيطالي، إلى أن استقر هذه الفترة بأنطاليا سبور التركي منذ صيف 2015، ثم انضم إلى قونيا سبور في 2018، ثم انضم إلى نادي قطر القطري.

وعلى الصعيد الدولي خاض إيتو مع منتخب بلاده 118 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الكاميرون على كأس الأمم الإفريقية مرتين في نسختي 2000 و2002، كما نال الميدالية الذهبية في أوليمبياد 2000 التي أُقيمت في مدينة سيدني الأسترالية.

إيتو على الصعيد الشخصي حل كثالث أفضل لاعب في العالم 2005، بعد أن حصل على 190 صوتًا حين كان لاعبًا في برشلونة، بينما فاز بالجائزة البرازيلي رونالدينيو بعد حصوله على 956 صوتًا، بينما حل الإنجليزي فرانك لامبارد على المركز الثاني بعد حصوله على 306 أصوات.

وعلى الصعيد الإفريقي توج إيتو بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات، الأولى كانت في 2003 وتغلب على الإيفواري دروجبا والنيجيري أوكوشا، والثانية كانت في 2004 وكرر فوزه على دروجبا وأوكوشا، وفي المرة الثالثة عام 2005 تغلب على دروجبا والغاني إيسيان، وكانت المرة الرابعة والأخيرة في 2010 بعد تغلبه على الغاني أسامواه جيان والإيفواري ديديه دروجبا.

وعلى المستوى العائلي إيتو لديها أخوان (ديفيد وإتيان)، ولديه أربعة أطفال (مايل، إيتيان، سيينا ولين)، وتزوج حبيبته منذ فترة طويلة جورجيت في 6 يوليو 2007.

- منظمة إيتوفي مارس 2006، أطلق اللاعب "منظمة صامويل إيتو" التي تهدف لحماية الأطفال والشباب، وتساعد الفقراء وتمنحهم فرصة للنجاح، وهي غير هادفة للربح، وتركز بشكل رئيسي أنشطتها في إفريقيا.- رعاية ماركات عالمية



وقع الأسد الذي لا يقهر عقود رعاية عدد من الماركات العالمية مثل "بوما"

و "فيرساتشي"، "جينيس" و"أورانج"، وتبين هذه العقود أهمية إيتو وتأثيره خارج الملعب.

- مغني رابلاعبو كرة القدم يظهرون بانتظام مع المغنين في الفيديو كليب، بما في ذلك موسيقى الراب، وصمويل ليس استثناء من هذه القاعدة، وشارك في العديد من أشرطة الفيديو والموسيقى مع عدد من الفنانين مثل "ليم"، "مستر يو"، "موكوب" و"سينيك".- صاحب شركة تليفونات خاصةأنشأ اللاعب شركة تليفونات أطلق عليها "إيتو تليكوم" في ديسمبر 2011، ووضع هذا المشروع ليشمل جميع القارة الإفريقية بدءًا من الكاميرون. - شراء منزل مسكونوفي فبراير 2014، اشترى صامويل عقارًا في إيطاليا بعد انضامه لسامبدوريا على الرغم من الشائعات الدائرة حول تعرضه لما يسمى "لعنة توت عنخ آمون".

العقار موجود بالقرب من جنوى وتسمى "فيلا ألتاكيارا" وكانت مملوكة للورد كارنارفون الذي عُرف بأنه أصيب بـ"لعنة توت عنج آمون".

وشهدت تلك الفيلا الكثير من حوادث الوفاة ومن بينها نجل صاحب الفيلا وحفيده والتي أرجعها الكثيرون إلى اللعنة الخاصة بالملك الفرعوني القديم، وكان آخر ضحايا المنزل عارضة الأزياء فرانشيسكا أجوستا التي سقطت من حافة المنزل.

- دفع كفالة صديقهوفي 20 يونيو 2014 أعلن روف على حسابه في فيسبوك أن كفالته دفعها صديقه صامويل إيتو، حيث سجن روف بسبب تورطه في هجوم على متجر لمنافسه مغني الراب بوبا، بينما كان في كأس العالم، وسارع الكاميروني لدفع كفالة روف للإفراج عنه فورا.- أطلق علامة تجاريةأطلق صامويل أطلق العلامة التجارية للأحذية والملابس الجاهزة وسماها "صامويل إيتو 9"، يتم تأسيس خط جديد من الملابس والأحذية بالفعل في تركيا، وسيتم فتح عدة منافذ في تركيا، وكذلك في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وروسيا.