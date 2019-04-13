انت الان تتابع فتح مدرجات «التالتة شمال» لجماهير الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

الأهلي

فتحت إدارة ملعب برج العرب بالإسكندرية، مدرجات الدرجة "التالتة شمال" لجماهير النادي الأهلي، حيث جاء قرار هيئة ملعب برج العرب بعد زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف مشجع لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أنام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، تحت قيادة تحكيمية للجامبي بكاري جاساما، وبحضور 30 ألف مشجع، وسيكون الأهلي أمام التحدي الأكبر في تاريخه، وسيحاول أن يعوض هزيمته المذلة أمام ضيفه بخماسية نظيفة.

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وتواجد عدد لا يقل عن 40 ألف متفرج في مدرجات «التالتة شمال» بعد أن سمحت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المباراة دخول كافة الجماهير المتواجدة أمام بوابات الاستاد لمساندة فريقها. وكانت قوات الأمن وافقت على حضور 30 ألف مشجع فقط قبل أيام ماضية، إلا أن بوابات استاد برج العرب شهدت عدد كبير من الجماهير