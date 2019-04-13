انت الان تتابع جروس يكشف عن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
الزمالك
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التى ستقام في تمام الساعة السادسة من مساء غد الأحد، على ملعب الجيش بالسويس. وشدد الجهاز الفني على لاعبيه بذل قصارى جهدهم وطَي صفحة الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري بشكل مؤقت، ووضع كل تركيزهم في المواجهة المرتقبة أمام الفريق المغربي، لتخطي عقبة التعادل في مباراة الذهاب.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم (جنش)- عماد السيد في خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود كهربا- يوسف
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم (جنش)- عماد السيد
في خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود كهربا- يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد (زيزو) - محمد إبراهيم - محمد عنتر - إبراهيم حسن.
في خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد - حميد أحداد
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في المغرب يوم الأحد الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسيتوجه الفريق الأبيض إلى السويس، اليوم السبت، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.
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