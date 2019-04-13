انت الان تتابع مدرب الكونغو: سنكون خنازير صغيرة أمام الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
منتخب مصر
تحدث فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن قرعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت مساء أمس الجمعة، في سفح الأهرامات بالجيزة، وأسفرت عن وقوع مصر مع (زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية) في المجموعة الأولى، وأكد فلوران إيبينجي، في تصريحات نقلتها صحيفة «أفريك فوت» اليوم السبت، أن منتخب الفراعنة المرشح الأقوى للعبور من المجموعة الأولى في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
وقال إيبينجي: «أنتم تقولون إن منتخب مصر غيلان لذا سنكون نحن خنازير صغيرة.. الخنزير الصغير يكون ذكيا، ولكن المجموعة ليست مصر فقط، هناك أيضا زيمبابوي»، متابعًا: «زيمبابوي تصدرت مجموعتنا في التصفيات، وستكون تلك فرصة لنا من أجل الثأر منهم». ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره
وقال إيبينجي: «أنتم تقولون إن منتخب مصر غيلان لذا سنكون نحن خنازير صغيرة.. الخنزير الصغير يكون ذكيا، ولكن المجموعة ليست مصر فقط، هناك أيضا زيمبابوي»، متابعًا: «زيمبابوي تصدرت مجموعتنا في التصفيات، وستكون تلك فرصة لنا من أجل الثأر منهم».
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً، وفي الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.
ويختتم منتخب الفراعنة مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً، وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الكونغو: سنكون خنازير صغيرة أمام الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.