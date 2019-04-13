انت الان تتابع مدرب الكونغو: سنكون خنازير صغيرة أمام الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

منتخب مصر

تحدث فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن قرعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت مساء أمس الجمعة، في سفح الأهرامات بالجيزة، وأسفرت عن وقوع مصر مع (زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية) في المجموعة الأولى، وأكد فلوران إيبينجي، في تصريحات نقلتها صحيفة «أفريك فوت» اليوم السبت، أن منتخب الفراعنة المرشح الأقوى للعبور من المجموعة الأولى في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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وقال إيبينجي: «أنتم تقولون إن منتخب مصر غيلان لذا سنكون نحن خنازير صغيرة.. الخنزير الصغير يكون ذكيا، ولكن المجموعة ليست مصر فقط، هناك أيضا زيمبابوي»، متابعًا: «زيمبابوي تصدرت مجموعتنا في التصفيات، وستكون تلك فرصة لنا من أجل الثأر منهم». ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره