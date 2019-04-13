إبراهيم سعيد يداعب الحضري بعد قرعة كأس أمم إفريقيا

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تحرير:أحمد ثروت ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
إبراهيم سعيد
في لقطة طريفة، داعب إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما كتب له أحد المتابعين: «طب يعني هي جات لحد عصام الحضري والدعاوى خلصت»، وذلك بعدما نشر سعيد صورا خاصة به لعدد من لاعبي العصر الذهبي للمنتخب الوطني خلال قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، ورد عليه المشاغب، وكتب: «سؤال جميل، لا خالص وسألت في الحوار ده، عشان إنتم عارفين مش هسكت غير لما أعرف واللي عرفته وده اللي وصلي، أن الحضري كان عايز يسحب القرعة مكان أحمد حسن، والله أعلم».
وكتب الحضري معلقا: «العميد واحد بس، أحمد حسن، والطبيعي أن هو اللي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام أني عايز أسحب يا إما مش لاعب». سؤال جميل لا خالص وسألت في الحوار ده عشان إنتم عارفين مش هسكت غير لما أعرف واللي عرفته وده اللي وصلي إن الحضري كان عايز يسحب القرعة مكان أحمد حسن والله
وكتب الحضري معلقا: «العميد واحد بس، أحمد حسن، والطبيعي أن هو اللي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام أني عايز أسحب يا إما مش لاعب».— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam)
— Essam El-Hadary (@ElHadary)
سوال جميل 😂— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) April 12, 2019
لا خالص وسألت في الحوار ده
عشان انتم عارفين مش هسكت غير لما اعرف و
اللي عرفته وده اللي وصلي
ان الحضري كان عايز يسحب القرعه مكان احمد حسن 😂😂
والله واعلم 🤣 https://t.co/EEBN91oINg
ههههههههههههاي يا هيما يا حبيب قلبي اولا العميد واحد بس احمد حسن و الطبيعي ان هو الي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام اني عايز اسحب يا اما مش لاعب 😂😂😂— Essam El-Hadary (@ElHadary) April 13, 2019
ثانيا بقا و ده الاهم الدعوة اتبعتتلي من الاتحاد الافريقي بس باين عليها اتحشرت في الاتحاد المصري ما طلعتش من المكنه لحد دلوقت 😂
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