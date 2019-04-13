الزمالك يكتسح الأهلي بخماسية في بطولة الجمهورية

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تحرير:أحمد ثروت ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

الأهلي والزمالك مواليد (2003)

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 على غريمه التقليدى النادي الأهلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة، وذلك ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من فعاليات قمة بطولة الجمهورية للناشئين، حيث أحرز أهداف الزمالك كل من محيي جمعة، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله محمد، ومحمد الفيومي، ومؤمن شريف، ويقود الفريق سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي. والمسؤول الإداري كابتن عبد الله حسين.

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ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي، أشرف أبو زيد مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي. ودخل الفريق الأبيض المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على بيراميدز