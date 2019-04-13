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كلوب يكشف عن خطته لإيقاف خطورة هازارد

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تحرير:خالد الفوي ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

إيدين هازارد

إيدين هازارد

يستقبل غدًا الأحد نظيره في قمة مباريات ، وسيكون الخطر الأكبر على دفاعات الليفر في تلك المباراة قادمًا من أقدام النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي سجل 16 هدفًا هذا الموسم وصنع 12 آخر، وعند سؤال مدرب الريدز يورجين كلوب عن الخطة التي سيعتمدها لإيقاف هازارد، أجاب مازحًا: "سندخل إلى أرض الملعب بـ13 لاعبًا وسنخصص اثنين من اللاعبين لمراقبته، أفضل طريقة للتأكد من عدم تألقه، وهو قطع كل التمريرات التي تصل إليه، والتفاعل أمامه بصورة أفضل من الصورة التي تفاعلت بها باقي الفرق أمامه هذا الموسم".

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وأضاف كلوب: "الأمر ليس سهلًا، فعندما تصل الكرة إليه يكون الوقت قد تأخر بالفعل، فعلينا قراءة المباراة والتمريرات مبكرًا، وفي النهاية عندما يوجد هازارد في وضع لاعب إلى لاعب، يكون من الصعب الدفاع أمامه، وستكون بحاجة إلى دعم من لاعبين آخرين". وواصل الألماني: "أحب تلك النوعية من اللاعبين، وعلينا التأكد

وأضاف كلوب: "الأمر ليس سهلًا، فعندما تصل الكرة إليه يكون الوقت قد تأخر بالفعل، فعلينا قراءة المباراة والتمريرات مبكرًا، وفي النهاية عندما يوجد هازارد في وضع لاعب إلى لاعب، يكون من الصعب الدفاع أمامه، وستكون بحاجة إلى دعم من لاعبين آخرين".

وواصل الألماني: "أحب تلك النوعية من اللاعبين، وعلينا التأكد من عدم لعبه بالصورة التي يفضلها، فعندما يكون هازارد في يومه يكون اللاعب الأفضل في العالم".

وتابع: "يملك هازارد مسيرة مبهرة لم تنته بعد، يملك الكثير من الأمور التي أحببناها في الكرة سواء بهجته أو قوته أو سرعته، هو لاعب جيد، ولكن حاله حال باقي اللاعبين الجيدين، يتوجب عليه مواجهتنا، وعلينا أن نتصدى لخطورته".

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