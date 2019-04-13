انت الان تتابع كلوب يكشف عن خطته لإيقاف خطورة هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

إيدين هازارد

يستقبل ليفربول غدًا الأحد نظيره تشيلسي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، وسيكون الخطر الأكبر على دفاعات الليفر في تلك المباراة قادمًا من أقدام النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي سجل 16 هدفًا هذا الموسم وصنع 12 آخر، وعند سؤال مدرب الريدز يورجين كلوب عن الخطة التي سيعتمدها لإيقاف هازارد، أجاب مازحًا: "سندخل إلى أرض الملعب بـ13 لاعبًا وسنخصص اثنين من اللاعبين لمراقبته، أفضل طريقة للتأكد من عدم تألقه، وهو قطع كل التمريرات التي تصل إليه، والتفاعل أمامه بصورة أفضل من الصورة التي تفاعلت بها باقي الفرق أمامه هذا الموسم".

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وأضاف كلوب: "الأمر ليس سهلًا، فعندما تصل الكرة إليه يكون الوقت قد تأخر بالفعل، فعلينا قراءة المباراة والتمريرات مبكرًا، وفي النهاية عندما يوجد هازارد في وضع لاعب إلى لاعب، يكون من الصعب الدفاع أمامه، وستكون بحاجة إلى دعم من لاعبين آخرين". وواصل الألماني: "أحب تلك النوعية من اللاعبين، وعلينا التأكد