انت الان تتابع هندرسون يقول إن تقدمه للهجوم بات أسهل في وجود فابينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جوردان هندرسون قائد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن عودته للقيام بدور هجومي أكثر باتت أسهل بمساعدة القدرة الطبيعية لزميله فابينيو على اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

واعتاد هندرسون على اللعب في مركز لاعب الوسط أمام رباعي الدفاع منذ تولي يورجن كلوب مسؤولية تدريب ليفربول لكن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تألق منذ تحوله إلى الجانب الأيمن في ثلاثي خط الوسط.

وسجل هندرسون الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته كبديل في الفوز 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الأسبوع الماضي وساهم في صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال هندرسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”في الماضي عندما كنت ألعب في الوسط المدافع لم يكن لدينا لاعب وسط مدافع أساسي.

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”الآن لدينا فابينيو الذي اعتبره لاعب وسط مدافع بالفطرة. إنه يلعب في هذا المركز منذ فترة طويلة ويتألق فيه.

”لهذا أعتقد أن المدرب الآن يشعر بقدرتي على القيام بدور هجومي أكثر وفي اخر مباراتين منحني هذه الفرصة“.

وسيستضيف ليفربول، متصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، تشيلسي ثالث الترتيب يوم الأحد.