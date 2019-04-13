انت الان تتابع المهمة المستحيلة.. الأهلي يحلم بـ"ريمونتادا" أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهمة صعبة تنتظر الأهلي المصري في لقاء صن داونز

يخوض نادي الأهلي المصري، السبت، مباراة "رد الاعتبار" أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر "القلعة الحمراء" مهمة صعبة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب خسارته في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، الأمر الذي يرجح كفة صن داونز في التأهل للدور القادم.

وفي سبيل التأهل لنصف نهائي البطولة، يتوجب على الأهلي تسجيل سداسية نظيفة في مرمى الفريق الجنوب أفريقي، أو تسجيل 5 أهداف بدون مقابل، واللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم هوية الفريق الصاعد للدور التالي.

ومن العوامل التي يراهن عليها المدير الفني للأهلي، مارتن لاسارتي، عامل الجمهور الذي يتوقع أن يتوافد بكثافة، فضلا عن الاعتماد على خبرات نجوم النادي أمثال حارس المرمى محمد الشناوي والتونسي علي معلول وعمرو السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي.

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ومن المتوقع أن يدفع لاسارتي بوليد أزارو في الهجوم بدلا من مروان محسن، كما يمكن أن يختار لخط الدفاع كلا من محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

أما خط الوسط فسيمثله على الأغلب كل من عمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر وجونيور أجاي ورمضان صبحي.

ومن العوامل السلبية التي تعاند الأهلي في لقاء اليوم، فقدان النادي لخدمات عدد من نجوم بداعي الإصابة مثل سعد سمير ومحمد محمود وهشام محمد وكريم نيدفيد.