مصدر في الهلال: الفيفا ينصف الفريق في أزمة مشاركة لاعب الوحدة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد مصدر بإدارة نادي الهلال السعودي أن النادي تلقى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص الاستفسار الرسمي الذي بعثه النادي والمتضمن أهلية تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترات التسجيل المعتمدة بالاتحادات الوطنية .

كان نادي الهلال رفع في مارس الماضي احتجاجا للجنة الانضباط للاتحاد السعودي على مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) على اعتبار أن القرني تم تسجيله كلاعب هاو خارج فترات التسجيل الرسمية المعتمدة من الفيفا.

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وجاء رد اللجنة برفض الاحتجاج وبعد استئناف النادي جاء الرد برفض لجنة الاستئناف بقرار غير قابل للطعن وهو الأمر الذي جعل النادي يتجه بالاستفسار من الفيفا في خطوة لتصعيد الاحتجاج لمركز التحكيم الرياضي السعودي الذي يمكنه نقض قرار اللجنتين في حال اقتناعه بمبررات الهلال .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن رد الاتحاد الدولي للعبة جاء واضحا وجاء مضمونه ” بالنسبة للدوريات الكروية المحترفة التي يشارك فيها لاعبون هواة، فيجب التزام الاتحاد الكروي بالتقيد بنصوص الفيفا الإلزامية التي من ضمنها قواعد تسجيل اللاعبين المحترفين أو الهواة خلال فترات التسجيل المعتمدة فقط وعدا ذلك هو مخالفة للنظام الدولي”.

وأضاف : نعمل الآن على إعداد مذكرة لرفعها لمركز التحكيم الرياضي السعودي بالتعاون مع أحد أبرز المحامين المتخصصين بالعالم.