شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام اليوم السبت على استاد برج العرب.
يحتاج الأهلي إلى الفوز بنتيجة 6-0 من أجل التأهل لنصف النهائي، أو على الأقل معادلة نتيجة الذهب بخمسة أهداف نظيفة.
وبدأ لاسارتي المباراة بتشكل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايى.
الهجوم: وليد أزارو.
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