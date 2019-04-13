شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى السويس، لخوض مباراة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الربع نهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام غدًا الأحد، على ملعب الجيش بالسويس. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: عبدالله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالمنعم «كهربا» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أحمد سيد «زيزو» – محمد إبراهيم – محمد عنتر – إبراهيم حسن. خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد أحداد. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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