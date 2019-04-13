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توتنهام يقسو على هدرسفيلد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق توتنهام الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على ضيفه هدرسفيلد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تقدم لاعب خط الوسط الكيني فيكتور وانياما بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، ثم أضاف البرازيلي لوكاس مورا «هاتريك» شخصي في الدقائق 27 و87 و93، وكانت الأهداف الأربعة من صناعة الإسباني فرناندو يورنتي والفرنسي موسى سيسوكو والهولندي كريستيان إريكسن وسون هيونج مين، على الترتيب.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

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