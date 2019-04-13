شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك «2003» يكتسح الأهلي بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، فوزًا كبيرًا على نظيره الأهلي بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك محي جمعة هدف، وأحمد عبدالرحيم «ايشو» هدف، وعبدالله محمد هدف، ومحمد الفيومي هدف، ومؤمن شريف هدف.

يقود الفريق سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبدالحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

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من جانبه أشاد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره الأهلي اليوم السبت، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعه مميزة من اللاعبين الموهوبين وجهاز فني جيد.

وأضاف «تيجانا» في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالنادي، في ظل الاهتمام الكبير من مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بتوفير الدعم المادي والمعنوي والمساندة الكاملة لمختلف الأجهزة التدريبية بالقطاع.

وأشار عضو مجلس الزمالك، إلى أن الاستعانة بأبناء الزمالك، أصحاب الخبرات التدريبية والكفاءات المميزة، سوف يؤدى لمزيد من النتائج المميزة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد تيجانا، أن مجلس الإدارة يهدف بأن يكون قطاع الناشئين بمثابة تفريغ للفريق الأول لكرة القدم خلال السنوات المقبلة.