شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضري» يكشف سبب غيابه عن حفل قرعة الأمم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح فيه سبب غيابه عن حفل سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقال الحضري خلال الفيديو: «حبيت أوضح سبب عدم حضوري القرعة، لم توجه لي الدعوة من الاتحاد الأفريقي ولا من اتحاد بلدي».

وأضاف: «منتخب مصر في مجموعة متوازنة نتمنى كل التوفيق والدعم من كل المسئولين والجماهير للحصول على لقب البطولة».