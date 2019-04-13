شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضري» يكشف سبب غيابه عن حفل قرعة الأمم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح فيه سبب غيابه عن حفل سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
وقال الحضري خلال الفيديو: «حبيت أوضح سبب عدم حضوري القرعة، لم توجه لي الدعوة من الاتحاد الأفريقي ولا من اتحاد بلدي».
وأضاف: «منتخب مصر في مجموعة متوازنة نتمنى كل التوفيق والدعم من كل المسئولين والجماهير للحصول على لقب البطولة».
كانت هذه تفاصيل خبر «الحضري» يكشف سبب غيابه عن حفل قرعة الأمم الأفريقية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.