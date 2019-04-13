شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتحاد السلة» يجتمع مع رؤساء ومسؤولي أندية الأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد اليوم (السبت) اجتماعا مع رؤساء ومسؤولي أندية محافظة الأحساء في مقر صالة الاجتماعات بنادي الفتح لبحث ومناقشة احتياجات الأندية بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء عبداللطيف احمد العرادي.

ورحب في بداية الاجتماع عبدالرحمن المسعد بالحضور وشكر تجاوبهم واهتمامهم على حضور الاجتماع، مؤكدا حرص الاتحاد على تطوير ورفع مستوى اللعبة في المنطقة خصوصاً أن هناك اهتماما جيداً من قبل الأندية للعبة ووجود ستة أندية في برامج وأنشطة الاتحاد في الدوري الممتاز والفئات السنية وإقامة بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة «البلاي أوف» يؤكد اهتمام وحرص الاتحاد على دعم اللعبة في المنطقة وهذا حق مشروع لجميع الأندية في استضافة البطولات، وهذا توجه الاتحاد في توسيع الاهتمام في تطوير اللعبة في مختلف مناطق المملكة.

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وطالب المسعد رؤساء ومسؤولي الأندية بتعيين أعضاء مندوبين للأندية لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاطلاع على النظام الأساسي للوائح للاتحاد، لافتا إلى أن المنتخبات السعودية لكرة السلة حققت نتائج وبطولات رفعت مستوى تصنيف المنتخبات على المستوى القاري.

بدوره شكر مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء عبد اللطيف العرادي على اهتمام ودعم الاتحاد للعبة في محافظة الأحساء وبقية المناطق في المملكة.

وتطرق رؤساء ومسؤولي الأندية خلال الاجتماع الي أبرز العقبات والإشكاليات التي تواجه أندية المنطقة والتى تنصب في توفير صالات رياضية والدعم المادي الذي يتواكب مع التطور الذي تشهده اللعبة، ووعد المسعد بنقل جميع التوصيات الي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي يولي اهتماما باللعبة.

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الصالح والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل وسكرتير الاتحاد محمد كمال والمنسق الإعلامي سامي المغامسي.