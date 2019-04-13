شكرا لقرائتكم مسئولو جنوب أفريقيا يتفقدون نادى إيروسبورت مقر تدريباتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وفد رسمى من منتخب جنوب أفريقيا، على زيارة نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، والذى سيستضيف تدريباته فى بطولة أمم أفريقيا، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتواجد فى الوفد كل من ايرسموس رئيس البعثة، وبارنير المدير الإدارى للمنتخب، وموليفى مساعد المدرب، ومرافق البعثة أحمد ربيع، بجانب عصام عبدالرحمن، مسئول من اتحاد الكرة المصرى.

وحرص اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس الإدارة وزكريا محيى الدين، نائب رئيس النادى، وهشام يكن المدير الفنى للفريق الأول، وأعضاء الجهاز الفنى بالكامل، وكابتن طيار، خالد رفعت، عضو لجنة الكرة بالنادى ومستشار التسويق، على مرافقة الوفد.

ومن جانبه أشاد وفد جنوب أفريقيا بأرضية الملعب الذى سيستضيف تدريبات الفريق، وغرف خلع الملابس والمكاتب الخاصة بالجهاز الفنى وصالة الجيمانزيوم.

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جدير بالذكر أن منتخب جنوب أفريقيا وقع فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.