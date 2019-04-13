شكرا لقرائتكم فتح ملعب برج العرب لجماهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو ملعب برج العرب بفتح مدرج الثالثة شمال أمام جماهير النادى الأهلى قبل مواجهة صن داونز.

فى الوقت، الذى أكد مسئولو الأمن أنهلا صحة بالسماح بدخول جماهير لا تحمل تذاكر، مشددين أنه تم القبض على عدد من الأشخاص يحملون تذاكر مزورة.

ويواجه الأهلى ضيفه صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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