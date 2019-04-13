شكرا لقرائتكم فتح ملعب برج العرب لجماهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام مسئولو ملعب برج العرب بفتح مدرج الثالثة شمال أمام جماهير النادى الأهلى قبل مواجهة صن داونز.
فى الوقت، الذى أكد مسئولو الأمن أنهلا صحة بالسماح بدخول جماهير لا تحمل تذاكر، مشددين أنه تم القبض على عدد من الأشخاص يحملون تذاكر مزورة.
ويواجه الأهلى ضيفه صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح ملعب برج العرب لجماهير الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.