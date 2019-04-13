شكرا لقرائتكم أزارو وأجاى وصبحى فى هجوم الاهلى أمام صن دوانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الارجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى على تشكيل الفريق لمواجهة صن دوانز الجنوب أفريقى، فى مباراة إياب ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: أحمد فتحى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – رمضان صبحى – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايى – وليد ازارو. ويسعى الأهلى لتحقيق معجزة كروية جديدة للتغلب على مضيفه الجنوب أفريقى بسداسية نظيفة لبلوغ نصف النهائى.

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