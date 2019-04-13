شكرا لقرائتكم جروس يعلن قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير.. عودة ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أكادير المغربى، فى إياب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام غد الأحد، على ملعب الجيش بالسويس. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أكادير: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد فى خط الدفاع: عبد الله جمعه - بهاء مجدى - محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز. Advertisements فى خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمود عبد العزيز - كهربا – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - محمد عنتر - إبراهيم حسن. فى خط الهجوم: خالد بو طيب - عمر السعيد - حميد احداد. وكانت مباراة الذهاب، التى أقيمت فى المغرب الأحد الماضى، قد انتهت بالتعادل السلبى.

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