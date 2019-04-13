شكرا لقرائتكم بيبو وبشير فى استقبال صن داونز ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات إستاد برج العرب بالإسكندرية على استقبال فريق صن داونز بعاصفة من الهتافات قبل انطلاق مباراة الفريقين. ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى السادسة مساءا بإياب دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الأحمر للفوز بخماسية نظيفة لتعديل الكفة بعد خسارة مباراة الذهاب بهذه النتيجة فى جنوب أفريقيا. وفور وصول فريق صن داونز لملعب برج العرب لتفقد أرضية الإستاد قامت الجماهير الحمراء بعاصفة من الهتافات أبرزها : "ستة مش كتير وأسالوا بيبو وبشير" .. "شمال يمين ستة مش كتير" .

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