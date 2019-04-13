شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لقمة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى 18 لاعب للسفر إلى القاهرة استعدادا لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا، ضمن منافسات الجولة الــ29 بالدورى الممتاز. وشهدت القائمة عودة باهر المحمدى فيما تم استبعاد علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وعماد حمدى وأسامة إبراهيم ويحيى زايد وغيرهم لأسباب مختلفة. القائمة كاملة على النحو الآتى … Advertisements حراسة المرمى.. محمد فوزى – محمود رضا. خط الدفاع..طارق طه – محمد مجدى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أحمد أيمن. خط الوسط.. محمد الضرف – محمود دونجا – محمد صادق – محمود متولى – ابراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – ابراهيم حسن. خط الهجوم.. شيلونجو – أودا مارشال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لقمة المصرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.