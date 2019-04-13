شكرا لقرائتكم جروس يفاضل بين بو طيب وعمر السعيد لقيادة الهجوم أمام حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بين البدء بالمغربى خالد بوطيب فى قيادة خط الهجوم أو الدفع بعمر السعيد أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وتأتى مفاضلة جروس بعد تذبذب مستوى المهاجم المغربى فى الفترة الأخيرة حيث قد يشرك عمر السعيد من بداية مواجهة الفريق المغربى وسيحسم إتمام القرار من عدمه خلال الساعات المقبلة ويعد الأقرب حتى الآن هو مشاركة خالد بوطيب منذ بداية اللقاء.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى، الذى أقيم بين الفريقين فى المغرب، يوم الأحد الماضى، على ملعب أدرار بمدينة أغادير قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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