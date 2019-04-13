شكرا لقرائتكم آخر نصيحة بالأتوبيس.. ماذا قال مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلى "صورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، محاضرة أخيرة مع لاعبى فريقه، فى الأتوبيس قبل التوجه لملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة الأهلى فى السادسة مساءا فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

صن داونز ويحتاج صن داونز للتعادل أو الخسارة بنتيجة أقل من 5/0 لضمان التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد حسم مباراة الذهاب أمام الأهلى بخماسية نظيفة فى جنوب أفريقيا. ووفقا لأحد المرافقين لبعثة النادى الجنوب أفريقى طلب موسيماني من لاعبيه عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب عند ملاقاة الأهلى والتعامل مع موقعة برج العرب بجدية شديدة خاصة أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت ويجب القتال لآخر لحظة لضمان التأهل للدور المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر نصيحة بالأتوبيس.. ماذا قال مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلى "صورة"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.