‎حافلة الأهلى تصل برج العرب لمواجهة صن داونز...

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جدة - عمرو شويل وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى. وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة نصف من انطلاق المباراة التى ستبدأ فى تمام الساعة السادسة مساء. ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.‎

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