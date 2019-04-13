شكرا لقرائتكم الزمالك بالأبيض وحسنية أغادير بـ"الأحمر" غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى الزمالك فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، زيه التقليدى، فى المباراة التى ستقام بين الفريقان غدا الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب فى المغرب قد انتهى بينهما بالتعادل السلبى.

وبذلك سيخوض الزمالك المباراة بقميصه الأساسى باللون الأبيض فى حين يرتدى حارس مرماه زيه باللون البنفسجى وفى المقابل يرتدى حسنية أغادير زيه باللون الأحمر فى حين يرتدى حارس المرمى زيه باللون الأسود.

ويدير مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى طاقم تحكيم أنجولى يقوده هيلدر مارتنيز ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى أوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

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