رنيم الوليلى إلى الدور النهائى ببطولة دى بى دى الدولية المفتوحة...

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جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة دي بي دي الدولية المفتوحة، والتي تستضيفها ايندهوفين الهولندية . وفازت الوليلي على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث استغرقت المباراة 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 7-11, 11-2, 12-10 . Advertisements وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وتترقب رنيم الوليلي الفائز من مباراة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً و منافستها كاميل سيرم في مباراة الدور نصف النهائي .

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