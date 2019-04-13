تشكيل صن دوانز لمواجهة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل كشف بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر انطلاقها فى السادسة من مساء اليوم على ملعب "برج العرب" فى اياب دور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا.
وكان صن داونز قد حقق الفوز بخماسية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى.
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