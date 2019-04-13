شكرا لقرائتكم تشكيل صن دوانز لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر انطلاقها فى السادسة من مساء اليوم على ملعب "برج العرب" فى اياب دور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا.

وكان صن داونز قد حقق الفوز بخماسية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى.