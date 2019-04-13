تعرف على ملاعب تدريب منتخبات مجموعة مصر فى امم افريقيا...

جدة - عمرو شويل حددت منتخبات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا المقبلة ( مصر 2019) الملاعب التى ستتدرب عليها خلال منافسات البطولة التى تنطلق بالقاهرة 21 يونيو المقبل.

كانت قرعة أمم أفريقيا التي أُجريت أمس ، الجمعة، تحت سفح الأهرامات قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى ومعها كلاً من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وتقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على إستاد القاهرة الذى سيستضيف منافسات المجموعة الأولى.

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ومن المقرر أن يتدرب منتخب مصر على ملعب استاد الكلية الحربية ، فيما يتدرب منتخب الكونغو على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب ويتدرب منتخب اوغندا بإستاد المقاولون العرب الملعب الرئيسي فيما حدد منتخب زيمبابوي ستاد السكة الحديد للتدريب عليه قبل المباريات.