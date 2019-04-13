شكرا لقرائتكم انتهاء معاينة ملاعب الإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل الجولة التى قام بها عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر يونيو القادم لمعاينة الاستادات وملاعب التدريب. وتضم مجموعة الإسكندرية منتخبات كلا من، نيجيريا وبورندى وغنييا ومدغشقر، حيث حضر المديرين الفنيين للمنتخبات باستثناء بورندى والذى حضر مدير الكره. وبدأت الجولة بزيارة استاد الإسكندرية بوجود شريف سعد مدير الاستاد، وأبدى الجميع اعجابهم بموقع الاستاد والطقس قبل التوجه إلى ملاعب التدريب. وتم الاتفاق على استضافة الأكاديمية البحرية لتدريبات منتخب نيجيريا، بينما تدريبات منتخب بورندى على ملاعب الاتحاد السكندرى فيما تقام تدريبات منتخب غينيا على ملاعب استاد الجامعة فضلا عن إقامة تدريبات منتخب مدغشقر على ملاعب برج العرب الفرعى، حيث ستتواجد المنتخبات قبل إنطلاق البطولة بـ 5 أيام، على أن يحق لكل فريق التدريب لمدة 45 دقيقة.

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