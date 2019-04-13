شكرا لقرائتكم الحضرى عن قرعة كأس الأمم: ماحدش دعانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف عصام الحضرى، حارس مرمى فريق نجوم إف سى، السبب الحقيقى وراء تغيبه عن حضور مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا، التى أقيمت أمس الجمعة تحت سفح الأهرامات.

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وقال الحضرى فى تصريحات مصورة: "لم يوجه لى دعوة من الاتحاد الأفريقى، ولا اتحاد بلدى من أجل حضور مراسم قرعة أمم أفريقا، وأردت أن أوضح الأمر للجميع، حتى يعلمون ماذا حدث".

تابع حارس مرمى النجوم، أن القرعة أوقعت منتخب مصر فى مجموعة متوازنة، متمنيًا للفراعة التوفيق فى البطولة، والنجاح فى التتويج بها. وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى مجموعة تضم زيمبابوى، وأوغندا والكونغو الديمقراطية.