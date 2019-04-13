شكرا لقرائتكم الكونغو الديمقراطية تختار الملعب الفرعى لاستاد المقاولون للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار منتخب الكونغو الديمقراطية أقوى منتخبات المجموعة الأولى بعد مصر، على الملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب للتدريب، خلال فعاليات بطولة كاس الامم الأفريقية التى ستقام يونيو المقبل.

كما اختار الكونغو فندق ميريديان هليوبوليس للإقامة فيه خلال البطولة.

أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:-

المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا.

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المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر

المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب.

المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو