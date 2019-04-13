طوابير جماهير الأهلى أمام بوابات استاد برج العرب...

جدة - عمرو شويل اصطفت جماهير النادى الأهلى امام بوابات استاد برج العرب بالإسكندرية، لإجراء عملية التفتيش تمهيداً لدخول المدرجات، حيث يستضيف النادى الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى فى منافسات إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة فى تمام السادسة مساء اليوم السبت، بحضور جماهيرى يصل إلى 30 ألف مشجع للقلعة الحمراء، وكانت الجماهير قد بدأت بالتوافد على الملعب لدعم المارد الأحمر الذى يخوض مهمة صعبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

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ويحتاج النادى الأهلى للفوز بخماسية نظيفة على الأقل من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل أمام صن داونز، خاصة وأن مباراة الذهاب فى جوهانسبرج انتهت بهزيمة الأحمر بخماسية نظيفة، فيما يحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة للتأهل مباشرة إلى دون الاحتكام إلى ركلات الجزاء.