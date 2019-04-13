شكرا لقرائتكم ماجد يسلم حمدالله وفيتوريا جائزة شهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلّم ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وروي فيتوريا، لاعب النصر ومدربه جائزة أفضلية شهر مارس الماضي التي حصل عليها الثنائي في وقت سابق.

وحصل حمدالله على الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد جائزة شهر ديسمبر الماضي، بينما حققها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمرة الأولى هذا الموسم.

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 هدفاً، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مهاجمي النصر في بطولة الدوري، بعدما تفوق على ماجد عبدالله ومحمد السهلاوي الذان سجلا 21 هدفاً في موسم واحد.

