الارشيف / اخبار الرياضه

فوز تاريخي لسبال يحرم يوفنتوس نقطة التتويج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - حرم سبال ضيفه يوفنتوس المتصدر من نقطة واحدة كانت تكفيه لحسم لقب لكرة القدم للمرة الثامنة تواليا، بتغلبه عليه 2-1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، في فوز هو الأول له عليه منذ 62 عاما، وألحق بموجبه بيوفنتوس خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري يمني النفس بأن يصبح أول فريق يحسم لقب البطولة قبل ست مراحل من النهاية، وأن يطوي صفحة الدوري المحلي للانصراف الى ، حيث يستضيف أياكس أمستردام في إياب الدور ربع النهائي الثلاثاء (1-1 ذهابا).

وبدا تركيز يوفنتوس على المباراة القارية جليا من خلال إبقاء أليغري العديد من لاعبيه الأساسيين خارج التشكيلة التي بدأت مباراة اليوم، يتقدمهم النجم البرتغالي الذي بقي خارج التشكيلة بالكامل.

لكن سبال الذي دخل المباراة في المركز الخامس عشر (من 20) وبفارق 56 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، حقق إحدى أكبر المفاجآت هذا الموسم، بتسجيله هدفين عبر كيفن بونيفاتزي (49) وسيرجيو فلوكاري (74)، بعدما كان فريق السيدة العجوز قد تقدم عبر مهاجمه الشاب مويز كين (30).

Advertisements

وواصل سبال تحقيق سلسلة نتائجه غير المتوقعة في الفترة الماضية، وذلك بالفوز الرابع له مقابل خسارة واحدة في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري. وأسقط سبال في هذه السلسلة فريقي العاصمة روما ولاتسيو.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة عن نابولي الذي يحل ضيفا الأحد على كييفو صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري. أما سبال، فرفع رصيده الى 35 نقطة وتقدم الى المركز الثالث عشر، ليبتعد بشكل إضافي عن خطر الهبوط الى الدرجة الثانية.

ملخص مباراة سبال ويوفنتوس:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز تاريخي لسبال يحرم يوفنتوس نقطة التتويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا