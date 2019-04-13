فوز تاريخي لسبال يحرم يوفنتوس نقطة التتويج

اسماء السيد - حرم سبال ضيفه يوفنتوس المتصدر من نقطة واحدة كانت تكفيه لحسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة تواليا، بتغلبه عليه 2-1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، في فوز هو الأول له عليه منذ 62 عاما، وألحق بموجبه بيوفنتوس خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري يمني النفس بأن يصبح أول فريق يحسم لقب البطولة قبل ست مراحل من النهاية، وأن يطوي صفحة الدوري المحلي للانصراف الى دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أياكس أمستردام في إياب الدور ربع النهائي الثلاثاء (1-1 ذهابا).

وبدا تركيز يوفنتوس على المباراة القارية جليا من خلال إبقاء أليغري العديد من لاعبيه الأساسيين خارج التشكيلة التي بدأت مباراة اليوم، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بقي خارج التشكيلة بالكامل.

لكن سبال الذي دخل المباراة في المركز الخامس عشر (من 20) وبفارق 56 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، حقق إحدى أكبر المفاجآت هذا الموسم، بتسجيله هدفين عبر كيفن بونيفاتزي (49) وسيرجيو فلوكاري (74)، بعدما كان فريق السيدة العجوز قد تقدم عبر مهاجمه الشاب مويز كين (30).

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وواصل سبال تحقيق سلسلة نتائجه غير المتوقعة في الفترة الماضية، وذلك بالفوز الرابع له مقابل خسارة واحدة في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري. وأسقط سبال في هذه السلسلة فريقي العاصمة روما ولاتسيو.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة عن نابولي الذي يحل ضيفا الأحد على كييفو صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري. أما سبال، فرفع رصيده الى 35 نقطة وتقدم الى المركز الثالث عشر، ليبتعد بشكل إضافي عن خطر الهبوط الى الدرجة الثانية.

ملخص مباراة سبال ويوفنتوس: