"هاتريك" مورا يعيد توتنهام إلى المركز الثالث في البريميرليغ

اسماء السيد - استعاد توتنهام المركز الثالث موقتا في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه السهل على ضيفه هادرسفيلد الأخير بنتيجة 4-صفر السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين بفضل "هاتريك" البرازيلي لوكاس مورا، في انتظار اللقاء المرتقب الأحد بين ليفربول المتصدر وضيفه تشلسي.

وعوّض مورا لفريقه اللندني على ملعبه الجديد "توتنهام هوتسبر ستاديوم"، غياب المهاجمين هاري كاين وديلي آلي المصابَين، ليقوده الى فوز سهل على فريق حُسِم هبوطه الى الدرجة الإنكليزية الأولى.

وتعرض كاين لإصابة في الكاحل الأيسر، وآلي لإصابة في اليد اليسرى، خلال المباراة ضد مانشستر سيتي الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي أنهاها الفريق اللندني فائزا 1-صفر. واستعد لاعبو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة فوزهم اليوم، بشكل مثالي للقاء الإياب القاري الأربعاء على ملعب منافسه في شمال إنكلترا.

ورفع توتنهام رصيده في الترتيب الى 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة أمام تشلسي الذي خاض حتى الآن 33 مباراة أيضا (من أصل 38 هذا الموسم)، ويخوض مباراته في هذه المرحلة الأحد على أرض ليفربول المتصدر بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي (82 نقطة مقابل 80)، علما بأن الأخير خاض مباراة أقل.

ودفع المدرب بوكيتينو بمورا والإسباني فرناندو يورنتي بدلا من كاين وآلي، وأبقى عددا من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، يتقدمهم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مسجل هدف الفوز على مانشستر سيتي، إضافة الى الظهيرين كيران تريبيير وداني روز.

ولم يتأثر توتنهام بالغيابات في صفوفه، أمام فريق يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري، وتلقى 19 خسارة ولم يحقق سوى ثلاث انتصارات في 33 مباراة خاضها قبل لقاء اليوم في لندن.

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وحسم توتنهام نتيجة المباراة عمليا خلال ثلاث دقائق في الشوط الأول، اذ افتتح التسجيل عبر الكيني فيكتور وايناما (24) بعد مجهود فردي في داخل منطقة الجزاء، تمكن خلال من تخطي دفاع هادرسفيلد قبل أن يراوغ ببراعة حارس المرمى بين هامر ويتخطاه لوضع الكرة بهدوء في المرمى.

وبعد ثلاث دقائق، عزز توتنهام تقدمه عبر مورا الذي استفاد من تمريرة الفرنسي موسى سيسوكو على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، ليطلق كرة قوية غالطت الحارس هامر ومرت أسفل جسمه الى الشباك.

وفي الدقيقة 87، سجل مورا الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للدنماركي كريستيان إريكسن الى داخل المنطقة، هيأها البرازيلي بالقدم اليسرى وسددها مباشرة باليمنى في الشباك، قبل أن يضيف هدفه الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 90+3 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة أرضية متقنة من البديل الكوري الجنوبي سون.

وكاد توتنهام أن يخرج بنتيجة أكبر عبر سلسلة من الفرص في الشوط الثاني، أخطرها في الدقيقة 47 عبر يورنتي الذي هيأ كرة ساقطة في داخل المنطقة لنفسه ببراعة وسددها "على الطاير" قوية ارتدت من العارضة، بينما أصاب زميله إريكسن القائم الأيمن في الدقيقة 80 بتسديدة قريبة.

وتلقى هادرسفيلد خسارته الـ11 في آخر 12 مباراة في الدوري، ولم يشكل خطرا كبيرا على مرمى حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس.

ملخص مباراة توتنهام وهادرسفيلد: