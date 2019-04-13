الشحات وأزارو وأجاي يقودون هجوم الأهلى أمام صن دوانز.. وعاشور أساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه صن داونز الجنوب إفريقى، فى المباراة التى ستقام على استاد برج العرب، اليوم السبت، فى إياب دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمي: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع : ياسر ابراهيم، أيمن اشرف، علي معلول، أحمد فتحي. خط الوسط : رمضان صبحي ، حسين الشحات عمرو السولية، حسام عاشور، جونيور اجاي. الهجوم : وليد ازارو. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:"حمدي فتحي ، ناصر ماهر، علي لطفي ، مروان محسن، رامي ربيعه وصلاح محسن ومحمد هاني".

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