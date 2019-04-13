شوبير: لاعبو الأهلى بإمكانهم صناعة إعجاز كروى وإثبات روح الفانلة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لاعبى الأهلى بإمكانهم صناعة إعجاز كروى وإثبات روح الفانلة الحمراء، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال شوبير: "لدى لاعبى الأهلى اليوم صناعة إعجاز كروى حقيقى وإثبات روح الفانلة الحمراء التى تظهر فى الأوقات الصعبة، وأن المستحيل ليس بعيدا تماماً تحقيقه، كل التوفيق للنادى الأهلى اليوم".



شوبير

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ويستضيف الأهلى نظيره ماميلودى صن داونز، مساء اليوم السبت، فى السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضى وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.