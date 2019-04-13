شريف إكرامى يظهر فى فندق الأهلى قبل موقعة صن دوانز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى على التواجد في فندق إقامة الفريق الأحمر قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.
وتواجد حارس الأهلي فى فندق إقامة الفريق لمؤازرة زملائه قبل المباراة المرتقبة التى ستنطلق فى تمام الساعة السادسة مساء ويغيب إكرامى عن اللقاء لعدم جاهزيته بعدما تعافى من الإصابة.
وكان شريف إكرامى قد شارك مع الأهلى في المران الجماعي للمرة الأولى أول أمس وقبل سفر الفريق إلى الإسكندرية وحرص على التواجد اليوم من أجل دعم زملائه.
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