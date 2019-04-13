شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حسنية أغادير المغربى، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير: وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير: في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد. في خط الدفاع : عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. Advertisements في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – احمد سيد زيزو – محمد ابراهيم – محمد عنتر – ابراهيم حسن. في خط الهجوم : خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد احداد. وشهدت القائمة استمرار استبعاد أيمن حفنى وغياب حازم إمام للإصابة وعودة فرجانى ساسى بعد نهاية الإيقاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.