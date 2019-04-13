شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن دوانز.. الأهلى لم يخسر على ملعبه آخر 20 مباراة أفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة قوية وحاسمة حينما يلتقى ماميلودى صن دوانز، بطل جنوب أفريقيا، فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لتعويض الخسارة الثقيلة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.

الأهلي لم يخسر على ملعبه فى آخر 20 مباراة له بالبطولات الأفريقية، حيث كانت آخر هزيمة للفريق الأحمر بمصر أمام أسيك الإيفوارى 2-1 فى 28 يونيو 2016.

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وفى النسخة الحالية الأهلي فاز فى كل المباريات ولم يتلق أى هدف على ملعبه فى السنخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا.