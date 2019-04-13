شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف سوبر كورة.. "الأهلى يقدر" نتائج أفريقية تؤهله أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى السادسة مساء اليوم السبت، صن داونز الجنوب أفريقى، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب فى مباراة رد الاعتبار.

ويحتاج الأهلى للفوز بـ6 أهداف لتخطى صن داونز بعد السقوط بخماسية نظيفة فى جنوب أفريقيا، وهو الأمر الذى رآه الكثير أنه صعب، ولكن تاريخ الأهلى فى أفريقيا يمنح له فرصة العودة فى النتيجة، حيث سبق أن فاز الأهلى بنتائج كبيرة فى بطولات أفريقيا.

Advertisements

لمشاهدة تاريخ نتائج الأهلى التى تأهله أمام صن داونز فى أفريقيا اضغط هنا..