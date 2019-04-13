شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل برج العرب لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.
وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة نصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساء.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يصل برج العرب لمواجهة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.