شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل برج العرب لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة نصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.‎