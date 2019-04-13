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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 13 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسميا.. باسم مرسى يشكو التوأم حسام وإبراهيم باتحاد الكرة ويرفض خصومات سموحة ، أجيري يرفض المعسكر الخارجى للمنتخب قبل أمم أفريقيا .

رسميا.. باسم مرسى يشكو التوأم حسام وإبراهيم باتحاد الكرة ويرفض خصومات سموحة

تقدم باسم مرسى، لاعب سموحة، بمذكرة إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

طبيب الإسماعيلى يعلن غياب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن مواجهة المصرى

كشف الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن أسامة إبراهيم وعماد حمدى سيغيبان عن مواجهة المصرى البورسعيدى.

الزمالك يجدد الثقة في جروس بعد فقدان صدارة الدوري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي تسببت في فقدان الأبيض لصدارة البطولة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يمتلك حاليا 58 نقطة وخلف الزمالك برصيد 57 نقطة ثم بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط.

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11 يونيو أخر موعد لتسجيل قوائم المنتخبات فى أمم افريقيا

كشف إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" حدد يوم 11 يونيو كآخر موعد لإرسال القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المشاركين بالمنتخبات فى بطولة أمم أفريقيا 2019 إلى جانب أن عدد القائمة ستكون 23 لاعباً وإرسال الأسماء قبل إنطلاق البطولة بعشرة أيام .

أجيري يرفض المعسكر الخارجى للمنتخب قبل أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على خوض معسكر شهر يونيو المقبل بالإسكندرية بعد أن كان هناك مقترح بخوض معسكر خارجي مغلق لفرض مزيد من السرية وإبعاد اللاعبين عن أي أمور أخري قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ليتم الاستقرار نهائياً على خوض معسكر ببرج العرب ينطلق يوم 4 أو 5 يونيو ببرج العرب بالإسكندرية .

رئيس صن داونز يصل برج العرب بطائرة خاصة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

وصل باتريس موتسيبيه، رئيس نادى صن داونز، إلى مطار برج العرب بطائرة خاصة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

أجيرى يكتفى بمباراتين وديتين ببرج العرب قبل انطلاق أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى على خوض مباراتين وديتين فقط قبل بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.