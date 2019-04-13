جماهير الأهلى تستقبل صن داونز بعاصفة من الهتافات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎استقبلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية فريق صن داونز بعاصفة من الهتافات وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين . وفور وصول الفريق، الجنوب إفريقي إلى ستاد برج العرب وقيامه بتفقد أرضية ملعب المباراة قامت الجماهير الحمراء بعاصفة من الهتافات ورددت هتافات منها ستة مش كتير، وأسالوا بيبو وبشير وشمال يمين ستة مش كتير . ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.‎

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